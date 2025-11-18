Ребенок в Подмосковье подавился проволокой из шоколадки
В подмосковной Лобне ребенок обнаружил металлическую проволоку внутри шоколадки «Украли сахар», купленной в фирменном магазине «Аленка». Инцидент произошел дома, когда пострадавший сделал первый укус и начал задыхаться.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», сладость купили 16 ноября в магазине на улице Ленина, 2а. Упаковка не вызывала подозрений, поэтому родители не ожидали, что внутри может оказаться посторонний предмет. Лишь после того как ребенок поперхнулся, женщина смогла вовремя вмешаться и достать изо рта сына кусок металлической проволоки.
Пострадавшая уже направила официальную претензию производителю — компании «Красный октябрь» — и ожидает ответа. В семье рассчитывают получить разъяснения о произошедшем и проверку качества партии продукции. О реакции магазина и возможных проверках со стороны контролирующих органов пока не сообщается.
