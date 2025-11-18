Ресторан DJ Smash’а выиграл суд
DJ Smash получил 691 тыс. рублей за неосновательное обогащение
Компания ООО «Чикен Экспресс», соучредителем которой является DJ Smash (настоящее имя — Андрей Ширман), выиграла процесс против ООО «Веда Дизайн». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Суд признал факт неосновательного обогащения и обязал ответчика выплатить 691 676 рублей, плюс 39 584 рубля госпошлины.
Разбирательство тянулось из-за ненадлежащего исполнения договора подряда, но в итоге иск был удовлетворён полностью.
К слову, у Smash’а более 15 ресторанов — и по всем остальным порядок: налоги уплачены, судов нет, кухня работает, цифры сходятся.
