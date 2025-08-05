Ребята из Красногорска отправились отдыхать в лагерь под Геленджиком
На четвёртую смену в расположенный под Геленджиком детский лагерь «Медвежонок» отправились 38 юных жителей Красногорска. Смена продлится три недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В эту смену в приморский лагерь поехали ребята из семей участников СВО, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Заявление на отправку детей в лагерь родители могли оформить онлайн — через подмосковный портал госуслуг. К тому же им помогли с оформлением документов социальные службы Красногорска.
«В таких поездках мне больше всего нравятся новые приключения новые, знакомства. В прошлый раз я ездил в Новороссийск. Там в лагере мне очень понравилось», — поделился один из участников смены Антон.Всего этим летом в Геленджике отдохнули свыше 100 детей из Красногорска.