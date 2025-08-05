Ребята из Красногорска отправились отдыхать в лагерь под Геленджиком

05 августа 2025, 17:27

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

На четвёртую смену в расположенный под Геленджиком детский лагерь «Медвежонок» отправились 38 юных жителей Красногорска. Смена продлится три недели. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В эту смену в приморский лагерь поехали ребята из семей участников СВО, а также дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.



Заявление на отправку детей в лагерь родители могли оформить онлайн — через подмосковный портал госуслуг. К тому же им помогли с оформлением документов социальные службы Красногорска.





«В таких поездках мне больше всего нравятся новые приключения новые, знакомства. В прошлый раз я ездил в Новороссийск. Там в лагере мне очень понравилось», — поделился один из участников смены Антон.