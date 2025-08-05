В Подмосковье стартовал сезон арбузов и дынь: 268 официальных точек продаж
3 августа в России отметили День арбуза. В Подмосковье сезон торговли бахчевыми официально открылся 1 августа и продлится до 1 ноября. Жителям региона доступны 268 нестационарных торговых объектов, оборудованных в соответствии с требованиями безопасности и качества, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Среди проверенных адресов:
- г. Одинцово, ул. Свободы, д. 1;
- г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 28/5;
- г. Фрязино, ул. Московская, д. 5.
Размещение бахчевых развалов осуществляется на законных основаниях — по договорам с муниципалитетами или собственниками участков. Продавцы обязаны предоставить покупателям сертификаты или декларации о соответствии продукции требованиям Таможенного союза.
Цены на арбузы в этом году варьируются от 50 до 80 рублей за килограмм, дыни стоят от 100 до 130 рублей. При выборе арбуза специалисты советуют обращать внимание на сухой хвостик, жёлтое пятно на боку и звонкий звук при постукивании. У дыни — отсутствие повреждений и характерный сладкий аромат.
Перед употреблением бахчевые рекомендуется тщательно мыть с использованием специального средства и ополаскивать кипячёной водой. Муниципальные инспекторы ежедневно проверяют торговые точки на соответствие установленным требованиям. Жителям рекомендуют покупать продукцию только в официальных местах, избегая стихийных рынков.