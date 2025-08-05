В Подмосковье стартовал сезон арбузов и дынь: 268 официальных точек продаж

05 августа 2025, 17:24

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

3 августа в России отметили День арбуза. В Подмосковье сезон торговли бахчевыми официально открылся 1 августа и продлится до 1 ноября. Жителям региона доступны 268 нестационарных торговых объектов, оборудованных в соответствии с требованиями безопасности и качества, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Среди проверенных адресов:

г. Одинцово, ул. Свободы, д. 1;

г. Павловский Посад, ул. 1 Мая, д. 28/5;

г. Фрязино, ул. Московская, д. 5.