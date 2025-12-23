В Подмосковье стартует пятый сезон лыжной серии TOPSKI FAMILY

23 декабря 2025, 09:15

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пятый сезон лыжных стартов для взрослых и детей TOPSKI FAMILY на призы призёра Олимпийских игр Александра Панжинского стартует в Московской области. Первый забег состоится в воскресенье, 28 декабря, в парке имени Ларисы Лазутиной в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.





Участие в гонке может принять любой желающий. Старты будут проводить в семи возрастных категориях на дистанциях от 600 метров до пяти километров. Для семейных команд организуют две эстафеты: 3х600 и 4х600, а для корпоративных — эстафету 4х1000.





«Мероприятие начнётся с разминки с Александром Панжинским. Победители забегов получат кубки и подарки от спонсоров. Предусматривается также большая развлекательная программа. Кроме того, ля удобства участников и зрителей будет работать полевая кухня», — говорится в сообщении.