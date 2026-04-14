В Богородском округе рейсовый автобус съехал в кювет и перевернулся

14 апреля 2026, 16:02

оригинал Фото: пресс-служба ГАИ МО

Один человек пострадал в результате ДТП с автобусом маршрута №24, которое произошло в Богородском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Автобус перевернулся, в салоне упала женщина. Она госпитализирована с травмами средней степени тяжести.

«Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники ГАИ. Пассажиры Мострансавто могут получить страховку согласно Федеральному закону об обязательной гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами», – добавили в ведомстве.

«ДТП произошло во вторник на 33-м километре автодороги Ногинск – Боровково – Стромынь-Крест недалеко от села Стромынь. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, и автобус съехал в кювет. Транспортное средство опрокинулось», – заявили в пресс-службе ведомства.