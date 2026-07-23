В колледжи и техникумы Подмосковья подали уже около 100 тысяч заявлений

23 июля 2026, 13:04

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Более 99,6 тыс. заявлений подали абитуриенты в техникумы и колледжи Московской области с начала приёмной кампании. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.





В число самых популярных направлений вошли информационные технологии, включая разработку программного обеспечения и сетевое администрирование, логистика, сфера услуг и техническое обслуживание автотранспорта.





«Больше всего абитуриентов выбирают колледж «Подмосковье» — туда подали около 8 300 заявлений, Щёлковский колледж (5 900 заявлений) и колледж «Энергия» (5 500 заявлений)», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.