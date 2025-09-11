В Московской области обновили правила обращения с отходами
В Подмосковье приняли изменения в системе обращения с отходами. Они касаются ответственности за содержание контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Теперь за состояние площадок отвечают не муниципалитеты, а непосредственные собственники. В многоквартирных домах это владельцы помещений, а в коттеджных посёлках – собственники домов. В обязанности собственников включены оборудование площадок контейнерами; ремонт; размещение информации; соблюдение санитарных и природоохранных норм», – пояснили в ведомстве.Договоры с региональными операторами теперь заключают по новым правилам: в многоквартирных домах и СНТ – с управляющими организациями или юрлицами; в других случаях – с владельцами или арендаторами.
Как отметили в Минчистоты, теперь договоры на вывоз отходов можно оформить онлайн. За неправильную сортировку предусмотрена ответственность. Специальные контейнеры для вторсырья устанавливают только на отдельных площадках. Размещать их в обычных местах можно лишь с разрешения оператора.