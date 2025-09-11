В Московской области обновили правила обращения с отходами

11 сентября 2025, 23:15

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье приняли изменения в системе обращения с отходами. Они касаются ответственности за содержание контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.







«Теперь за состояние площадок отвечают не муниципалитеты, а непосредственные собственники. В многоквартирных домах это владельцы помещений, а в коттеджных посёлках – собственники домов. В обязанности собственников включены оборудование площадок контейнерами; ремонт; размещение информации; соблюдение санитарных и природоохранных норм», – пояснили в ведомстве.