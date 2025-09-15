В Ногинском кластере установили новые контейнерные площадки
В Ногинском кластере Московской области появились новые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, сообщили в Минчистоты Московской области.
Площадки обновили с учётом всех санитарных норм и уже включили в регулярный график вывоза отходов.
Новые объекты расположены в Богородском городском округе (д. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 8А), Орехово-Зуевском округе (ул. Парковая, д. 16А, рядом с Гимназией №14) и Щёлковском округе (дер. Старая Слобода).
Региональный оператор разместил контейнеры синего и серого цветов по двухпоточной системе «Два бака». В синие баки необходимо складывать чистые перерабатываемые материалы, а в серые — смешанные бытовые отходы и пищевые остатки.
