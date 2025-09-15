Достижения.рф

В Ногинском кластере установили новые контейнерные площадки

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Ногинском кластере Московской области появились новые контейнерные площадки для раздельного сбора мусора, сообщили в Минчистоты Московской области.



Площадки обновили с учётом всех санитарных норм и уже включили в регулярный график вывоза отходов.

Новые объекты расположены в Богородском городском округе (д. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 8А), Орехово-Зуевском округе (ул. Парковая, д. 16А, рядом с Гимназией №14) и Щёлковском округе (дер. Старая Слобода).

Региональный оператор разместил контейнеры синего и серого цветов по двухпоточной системе «Два бака». В синие баки необходимо складывать чистые перерабатываемые материалы, а в серые — смешанные бытовые отходы и пищевые остатки.

Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0