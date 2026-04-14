Редкий ручной станок для тиснения нашли на КПО «Восток»
На комплексе по переработке отходов «Восток» в Егорьевске среди мусора обнаружен ручной станок для рельефного тиснения в деревянном корпусе, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Благодаря внимательности сотрудников и работе системы сортировки устройство не было утилизировано, а стало экспонатом музея «Культурный слой».
Рельефные печати создают выпуклое изображение на бумаге без чернил. По конструкции найденный прибор напоминает небольшой типографский пресс и состоит из металлических частей. Владелец использовал его для оформления документов — сертификатов, дипломов и свидетельств, где важны статус и подлинность.
Теперь станок пополнил коллекцию музея, насчитывающую более двух тысяч экспонатов, найденных на сортировочных лентах КПО «Восток». Музей является обязательной частью экскурсионной программы комплекса. Ознакомиться с экспозицией можно как лично, так и онлайн по ссылке.
