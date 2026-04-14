Студенты колледжа «Энергия» посетили НПО машиностроения
Студенты всех подразделений подмосковного колледжа «Энергия» (в Реутове, Балашихе и Богородском округе) участвуют в акции-месячнике «День без турникета». Мероприятие приурочено ко Дню космонавтики и предстоящему Единому дню открытых дверей 18 апреля, сообщает Министерство образования Московской области.
С 30 марта учащиеся вместе с наставниками посещают экскурсии на градообразующее предприятие Реутова — ВПК «НПО машиностроения». В музее корпорации студентам показывают редкие образцы военной техники: истребитель спутников, радар-спутник «Кондор», а также беспилотную версию станции «Алмаз» с радаром бокового обзора.
Кроме того, будущие специалисты знакомятся с моделями крылатых и баллистических ракет, космических аппаратов, подводных лодок и пусковых установок. В колледже подчеркнули, что НПО машиностроения — одно из ведущих космических предприятий России и СССР. На протяжении многих лет корпорация остаётся ключевым партнёром «Энергии» в рамках проекта «Профессионалитет» и основным работодателем для выпускников.
