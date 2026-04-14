В Подмосковье коллекторы притворились судебными приставами и стали пугать должницу
Женщина с просроченной задолженностью обратилась в Главное управление ФССП России по Московской области с жалобой на угрозы со стороны кредитора. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Должница рассказала, что сотрудники коллекторского агентства запугивали её, представляясь судебными приставами и оказывая психологическое давление. Женщина получала требования срочно погасить долг. Она предоставила скриншоты сообщений с угрозами.
«В ходе расследования выяснилось, что кредиторы использовали различные номера, чтобы заставить жертву погасить долг, хотя возбуждённых исполнительных производств у неё не было. Проверка показала, что сообщения отправляли сотрудники кредитной организации, которые сознательно выдавали себя за судебных приставов. Целями злоумышленников были давление и введение в заблуждение», – уточнили в пресс-службе.В результате коллекторское агентство за неправомерные действия оштрафовали на 80 000 рублей.
В подмосковном управлении ФССП напомнили, что судебные приставы не пишут и не звонят гражданам напрямую. Взаимодействие ведётся только через портал госуслуг или на личном приёме.
Жалобу на неправомерные действия кредитора жители Подмосковья могут подать через «Госуслуги» или направить в Главное управление ФССП России по Московской области.