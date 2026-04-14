В Щёлкове проведут акцию по сбору вторсырья

14 апреля 2026, 15:22

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Очередная акция по сбору вторсырья на переработку состоится в Щёлкове в воскресенье, 19 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Вторсырьё нужно будет принести собранным по фракциям, чистым и упакованным.





«Сдать можно пластик с маркировками PET 1, 5 PP, 6 PS, 2 HDPE и 4 LDPE, пакеты и плёнки, пластиковые крышечки от бутылок, стекло, разрезанные и вымытые упаковки тетрапак, макулатуру, крафт-пакеты и гофрокартон, металл, алюминий и фольгу, а также электронные сигареты, блистеры от лекарств, яйца из киндер-сюрпризов, контейнеры от линз, зубные щёки и пластиковые карты», — говорится в сообщении.