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Регбистки из Долгопрудного стали вице-чемпионками первенства России

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Юные спортсменки из Долгопрудного заняли второе место на первенстве России по регби-7 среди девушек до 19 лет, которое завершилось в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



На вторую ступень пьедестала поднялись Татьяна Александрова, Софья Бижко, Анна Гусева, Ирина Свинчукова и Алёна Турыгина. Все они – воспитанницы Спортшколы Долгопрудного.

В составе сборной Московской области девушки завоевали серебро турнира, обойдя команды Краснодарского края, Москвы, Калининградской и Челябинской областей и уступив только дагестанкам.

Далее им предстоит участие в учебно-тренировочных сборах национальной юниорской сборной России в Крымске. В числе лучших игроков первенства туда отправятся Гусева, Свинчукова и Турыгина.

Как рассказал их тренер Вячеслав Ерёмин, девушки входят в список лидеров сборной не только Московской области, но и России. Недавно они уже побывали на международных сборах и вновь подтвердили свой высокий статус.

Лора Луганская

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