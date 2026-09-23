Регбистки из Долгопрудного стали вице-чемпионками первенства России
Юные спортсменки из Долгопрудного заняли второе место на первенстве России по регби-7 среди девушек до 19 лет, которое завершилось в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На вторую ступень пьедестала поднялись Татьяна Александрова, Софья Бижко, Анна Гусева, Ирина Свинчукова и Алёна Турыгина. Все они – воспитанницы Спортшколы Долгопрудного.
В составе сборной Московской области девушки завоевали серебро турнира, обойдя команды Краснодарского края, Москвы, Калининградской и Челябинской областей и уступив только дагестанкам.
Далее им предстоит участие в учебно-тренировочных сборах национальной юниорской сборной России в Крымске. В числе лучших игроков первенства туда отправятся Гусева, Свинчукова и Турыгина.
Как рассказал их тренер Вячеслав Ерёмин, девушки входят в список лидеров сборной не только Московской области, но и России. Недавно они уже побывали на международных сборах и вновь подтвердили свой высокий статус.
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