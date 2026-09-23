Регбистки из Долгопрудного стали вице-чемпионками первенства России

23 сентября 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

Юные спортсменки из Долгопрудного заняли второе место на первенстве России по регби-7 среди девушек до 19 лет, которое завершилось в Зеленограде. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.