Мартинс склоняется к «Спартаку» , несмотря на интерес европейских клубов
Полузащитника «Спартака» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса предложили нескольким европейским клубам, в том числе из Испании.
Как сообщает Metaratings.ru, сам футболист пока склоняется к тому, чтобы продолжить карьеру в московском клубе. Ранее агент игрока выражал сомнения в его будущем в «Спартаке».
Мартинс выступает за «Спартак» с 2022 года, провел 107 матчей, забив 18 голов и отдав 16 результативных передач. Контракт игрока рассчитан до 2026 года.
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