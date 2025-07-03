Харлачев высказался о переходе Антона Заболотного в «Спартак»

03 июля 2025, 15:31

Харлачев: Антон Заболотный может и не вписаться в игру «Спартака»

Фото: iStock/Rost-9D

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев не уверен, что 34-летний нападающий Антон Заболотный сможет перенять игру «Спартака» Об этом он сообщил «РБ Спорт».