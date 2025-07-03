Харлачев высказался о переходе Антона Заболотного в «Спартак»
Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев не уверен, что 34-летний нападающий Антон Заболотный сможет перенять игру «Спартака» Об этом он сообщил «РБ Спорт».
«Тут только время покажет. Но я не совсем уверен в том, что Заболотный может вписаться в игру «Спартака». <…> Спартаковская игра — это та, которая даёт результат, позволяет добывать победы, выигрывать медали. Если Заболотный будет забивать, значит, он в неё вписался», — сказал Харлачев.
В прошлом сезоне Антон Заболотный играл за команду «Химки». Подмосковный клуб не получил лицензию на выступление в футбольной премьер-лиге и был расформирован, а Заболотный стал свободным агентом.
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