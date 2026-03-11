В Ленинском округе запустят новый автобусный маршрут до метро
Новый маршрут общественного транспорта № 1303к появится в Ленинском округе 1 июня текущего года. Автобусы будут курсировать между остановкой «ЖК «Южная Битца» (Парковая улица)» и станцией метро «Бульвар Дмитрия Донского». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Маршрут будут обслуживать 12 автобусов малого класса — примерно на 20 пассажиров каждый.
«Новые автобусы оборудованы с учётом потребностей родителей с колясками, маломобильных пассажиров и всех, кто ценит удобство в поездках», — сказал заместитель главы Ленинского округа Андрей Пальтов.В окружной администрации добавили, что появление нового маршрута ничего не изменит в работе уже имеющихся — № 1141 и № 1142. Они продолжат обслуживать пассажиров в прежнем объёме.