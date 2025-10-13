Региональные дороги Подмосковья будут очищать от снега более 2,7 тыс. машин

13 октября 2025, 13:57

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 2,7 тыс. единиц техники будут задействованы в уборке региональной дорожной сети Московской области от снега и льда. Об этом доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами подмосковных министерств, ведомств и округов руководитель областного Минтранса Марат Сибатулин.





Он сообщил, что протяжённость региональных дорог Подмосковья составляет 14,3 тыс. километров. Специалисты Мосавтодора будут заниматься зимней уборкой 8,1 тыс. километров дорог, а о ещё 6,2 тыс. километров позаботятся коммерческие организации.





«У нас 22 подрядчика, все контракты с ними на 100% заключены. И у Мосавтодора у нас 24 производственных комплекса. У подрядчиков для зимней уборки дорог подготовлены 1158 единиц техники. Мосавтодор располагает 1558 единицами техники», — говорится в сообщении.