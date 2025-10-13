В Подмосковье к зимней уборке территорий полностью готовы 44 округа

13 октября 2025, 13:18

оригинал Фото: медиасток.рф

Подмосковные коммунальщики активно готовятся к уборке дворов и общественных пространств от снега. О ходе работ доложил в ходе еженедельного совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с главами региональных министерств, ведомств и округов вице-губернатор Подмосковья Владислав Мурашов.





Он сообщил, что в настоящее время общая готовность муниципальных служб к зимней уборке составляет 88%. Оценка проводится по девяти параметрам, включающим исправность техники, наличие навесного оборудования, инвентаря, противогололёдных материалов, кадровую обеспеченность и пр.





«По итогам объездов в настоящее время полностью готовы к зиме 44 округа. Ещё семь округов — Сергиево-Посадский, Электросталь, Химки, Наро-Фоминский, Домодедово, Долгопрудный и Дмитровский — готовы с некоторыми замечаниями», — сказал Владислав Мурашов.