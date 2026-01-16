Жителям Подмосковья рассказали, кто ответит за сосульки и скопление снега на крыше

16 января 2026, 14:20

оригинал Фото: istockphoto / NetPix

Во время перепадов температур на крышах многоквартирных домов образуются сосульки и наледь, создавая угрозу для людей. В пресс-службе Минэкологии Московской области разъяснили, кто обязан следить за безопасностью кровель, и что делать, если снег не убирают.





Согласно нормативным требованиям, очисткой кровель от снега, наледи и сосулек занимаются сотрудники коммунальных служб или управляющих организаций.

«Очерёдность уборки определяется расположением дома. В первую очередь очищают дома со скатными крышами, выходящими на оживлённые пешеходные зоны. Затем занимаются зданиями, стоящими торцом к публичным пространствам. В последнюю очередь убирают снег с домов, расположенных в глубине кварталов», – рассказали в ведомстве.