В Шатуре продолжается капремонт Коробовского Дома культуры
В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура идёт капитальный ремонт Коробовского Дома культуры. Строительная готовность объекта превысила 52%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Работы финансируются из бюджета в рамках региональной программы по обновлению социальной инфраструктуры и реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
На площадке задействованы 52 специалиста и две единицы техники. Завершён демонтаж, ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, а также монтаж инженерных систем.
Проект предусматривает обновление инженерных коммуникаций, водостоков, кровли, установку систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также полное обновление внутренних помещений, фасада и прилегающей территории.
Дом культуры оснастят новой мебелью и оборудованием. Окончание работ запланировано на 2026 год.
