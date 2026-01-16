В Шатуре продолжается капремонт Коробовского Дома культуры

16 января 2026, 16:55

оригинал Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

В селе Дмитровский Погост городского округа Шатура идёт капитальный ремонт Коробовского Дома культуры. Строительная готовность объекта превысила 52%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.







Работы финансируются из бюджета в рамках региональной программы по обновлению социальной инфраструктуры и реализуются в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».



На площадке задействованы 52 специалиста и две единицы техники. Завершён демонтаж, ведутся общестроительные и отделочные работы, ремонт кровли и фасада, а также монтаж инженерных систем.



Проект предусматривает обновление инженерных коммуникаций, водостоков, кровли, установку систем видеонаблюдения и пожарной безопасности, а также полное обновление внутренних помещений, фасада и прилегающей территории.



Дом культуры оснастят новой мебелью и оборудованием. Окончание работ запланировано на 2026 год.