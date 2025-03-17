В пяти подмосковных МФЦ проведут бесплатные консультации по мемориальным услугам

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО
Бесплатные консультации по вопросам, связанным с организацией похорон, проведут на этой неделе в центрах «Мои документы» в пяти округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Консультации будут проходить 17 марта в Зарайске (Советская улица, дом №23), 18 марта в Кашире (улица Ленина, дом №2), 19 марта в городе Озёры (Советская площадь, дом №1), 20 марта в посёлке Лопатино Ленинского округа (улица Сухановская, дом №1, строение 1) и 21 марта в Королёве (проспект Космонавтов, дом №20А)», — говорится в сообщении.Специалисты расскажут жителям, как оформить удостоверение о захоронении, как получить социальное пособие, как зарегистрировать надмогильное сооружение, как оформить документы на областном портале госуслуг и пр.
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Лев Каштанов