Региональный портал получил более 10 тысяч заявлений на выплату к юбилею брака

07 октября 2025, 19:59

оригинал Фото: Медиаархив Подмосковья

На портал госуслуг Московской области с начала года поступило более 10 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.







«Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» доступна в разделе «Поддержка» – «Пенсионерам». Получить выплату могут супруги, проживающие в Московской области, которые провели в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Выплату назначают одному из супругов», – разъяснили в ведомстве.