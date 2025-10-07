Региональный портал получил более 10 тысяч заявлений на выплату к юбилею брака
На портал госуслуг Московской области с начала года поступило более 10 тысяч заявлений на получение единовременной выплаты к юбилею совместной жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
«Услуга «Назначение единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни» доступна в разделе «Поддержка» – «Пенсионерам». Получить выплату могут супруги, проживающие в Московской области, которые провели в браке 50, 55, 60, 65, 70 и более лет. Выплату назначают одному из супругов», – разъяснили в ведомстве.Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронное заявление. Потребуется указать реквизиты, на которые поступят деньги. Подать заявку могут как сами юбиляры, так и их представители в течение года с даты юбилея.
Как отметили в министерстве, выплаты к последующим юбилейным датам будут назначать автоматически.