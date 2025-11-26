В Московской области стартовала акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»
В Подмосковье запустили региональный проект «ГИА. Осознанность. Профориентация». Акция направлена на помощь школьникам в выборе специальности перед сдачей госэкзаменов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.
Профориентационные мероприятия уже состоялись в Мытищах, Дубне, Бронницах, Лыткарине, Красногорске и Чехове.
Так, в Мытищах провели мастер-классы от вузов и колледжей, а также консультации педагогов и работодателей. В Дубне организовали интерактивные квизы, знакомство с ведущими вузами и предприятиями региона.
В Бронницах продемонстрировали современные технологии и провели консультации по вопросам карьерного роста. В Красногорске прошли встречи с представителями крупных компаний, а также информационные сессии о возможностях целевого обучения и получения образовательных кредитов.
Как отметили в ведомстве, акция «ГИА. Осознанность. Профориентация» позволит молодым людям получить представления о потребностях рынка труда, возможностях для дальнейшего обучения и карьерного роста.
