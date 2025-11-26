В Московской области стартовала акция «ГИА. Осознанность. Профориентация»

26 ноября 2025, 18:34

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

В Подмосковье запустили региональный проект «ГИА. Осознанность. Профориентация». Акция направлена на помощь школьникам в выборе специальности перед сдачей госэкзаменов, сообщили в пресс-службе Минобразования Московской области.