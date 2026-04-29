Регистрацию кандидатов на предварительное голосование ЕР продлили до 14 мая
«Единая Россия» перенесла срок завершения регистрации кандидатов на участие в предварительном голосовании с 30 апреля на 14 мая. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев объяснил, что решение продлить сроки регистрации приняли из-за большого числа желающих.
«Конкурс превысил девять человек на место. От ряда региональных оргкомитетов поступила информация о том, что поток желающих участвовать в процедуре не спадает. Поэтому мы решили продлить сроки и дать возможность большему количеству желающих попробовать себя в политике и стать частью команды «Единой России», — сказал Владимир Якушев.А секретарь подмосковного отделения партии, спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в Московской области регистрацию кандидатов на предварительное голосование прошли уже 845 человек.
«Из этого числа действующие депутаты составляют только 20%», — отметил Игорь Брынцалов.Он также добавил, что сейчас депутаты разных уровней отчитываются перед избирателями о выполнении Народной программы. В Подмосковье её удалось реализовать на 98%.
Народная программа составляется по наказам избирателей. Сейчас проводится сбор предложений, которые лягут в основу нового документа.
Предварительное голосование будет проходить с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.RU. Регистрация для избирателей открыта до 29 мая.