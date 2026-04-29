Высокотехнологичную медпомощь в Подмосковье получили более 12 тыс. человек
Свыше 12 000 человек получили высокотехнологичную помощь в медицинских учреждениях Московской области за первые три месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Лечение проводится бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Направление на оказание пациенту высокотехнологичной медпомощи должен дать лечащий врач.
«Речь идёт о сложнейших, уникальных методах лечения, которые требуют ювелирной работы хирургов, применения новейших научных разработок, дорогостоящих материалов и роботизированных комплексов. В минувшем году такую помощь получили более 51 тысячи пациентов, в первом квартале этого года — свыше 12 тысяч», — сказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов.Он добавил, что в текущем году на эти цели из бюджета выделили более 13,5 млрд рублей.