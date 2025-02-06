Регоператор Чеховского кластера получил 500 новых контейнеров для отходов

Региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской области продолжают совершенствовать и обновлять контейнерный парк региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

На этой неделе в Чеховском кластере было получено 520 новых контейнеров для смешанных отходов. В ближайшее время они будут установлены на специально оборудованных контейнерных площадках, соответствующих всем современным требованиям, в трёх муниципалитетах региона: Подольске, Серпухове и Чехове.

