Регоператор Чеховского кластера получил 500 новых контейнеров для отходов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Московской области продолжают совершенствовать и обновлять контейнерный парк региона, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
На этой неделе в Чеховском кластере было получено 520 новых контейнеров для смешанных отходов. В ближайшее время они будут установлены на специально оборудованных контейнерных площадках, соответствующих всем современным требованиям, в трёх муниципалитетах региона: Подольске, Серпухове и Чехове.
Регоператор Чеховского кластер с начала года приобрел около 1000 новых контейнеров для твёрдых коммунальных отходов (ТКО). Ещё 380 контейнеров поступят в течение месяца.
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