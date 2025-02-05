В Подмосковье объявили специальный сбор помощи ко Дню защитника Отечества

Фото: пресс-служба МИСК МО
Специальный сбор «Доброе дело — нашим Защитникам» объявили в рамках проекта «Доброе дело» волонтёры Подмосковья в преддверии 23 февраля, в ходе акции планируется собрать партию вещей, необходимых для участников специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Мы стараемся увеличивать количество рейсов (с гуманитарной помощью — прим. ред.) к праздникам. Нам хочется порадовать наших военнослужащих, привести им что-нибудь особенное. К акции «Доброе дело — нашим Защитникам» присоединились все городские округа, жители приносят не только необходимые вещи, но и передают бойцам письма с теплыми словами поддержки», — сказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.Сбор гуманитарной помощи ведётся в Московской области в 87 пунктах, адреса можно посмотреть по ссылке. Приносить можно продукты, зимнее обмундирование и одежду, лекарства, средства личной гигиены, газовые горелки, генераторы и пр. Полный список вещей опубликован на сайте «Волонтёры Подмосковья».
Акция «Доброе дело — нашим Защитникам» продлится с 5 по 12 февраля.
Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает предоставление различных грантов и субсидий, госстрахование жизни и здоровья волонтёров на при осуществлении добровольческой деятельности, а также выплаты в рамках премии губернатора региона «Наше Подмосковье».
Поддержка также касается организации волонтёрских акций, мероприятий по обмену опытом, консультаций по созданию и ведению отчётности в некоммерческих социально ориентированных организациях и по подаче заявок на различные конкурсы, освещения волонтёрских акций в СМИ и пр. С перечнем мер по поддержке подмосковных волонтёров можно ознакомиться по ссылке.
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