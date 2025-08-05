Регоператор Каширы отправил на переработку 158 тыс. кубических метров отходов

05 августа 2025, 13:42

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С 28 июля по 3 августа Каширский региональный оператор совместно с транспортной компанией-подрядчиком «Эколайф» направили на переработку более 158 тысяч кубометров отходов — это примерно на 1,3 тысячи кубометров больше, чем неделей ранее, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Зона обслуживания оператора охватывает округа Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.



Из вывезенных отходов: