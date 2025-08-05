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Регоператор Каширы отправил на переработку 158 тыс. кубических метров отходов

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С 28 июля по 3 августа Каширский региональный оператор совместно с транспортной компанией-подрядчиком «Эколайф» направили на переработку более 158 тысяч кубометров отходов — это примерно на 1,3 тысячи кубометров больше, чем неделей ранее, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Зона обслуживания оператора охватывает округа Дзержинский, Домодедово, Зарайск, Кашира, Коломна, Котельники, Ленинский, Луховицы, Лыткарино, Серебряные Пруды и Ступино.

Из вывезенных отходов:

  • свыше 109 тыс. м³ составили твёрдые коммунальные отходы;
  • более 7 тыс. м³ — отходы от раздельного сбора;
  • свыше 34 тыс. м³ — крупногабаритные отходы;
  • около 1,7 тыс. м³ — мусор после уборки территорий;
  • более 6 тыс. м³ — отходы с несанкционированных свалок.
Своевременный вывоз отходов способствует поддержанию чистоты, экологической стабильности и созданию комфортной среды для жизни жителей региона. Регулярная работа регионального оператора позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения.
Дайана Хусинова

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