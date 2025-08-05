В Раменском округе завершили десятилетнее строительство магазина

05 августа 2025, 13:15

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Строительство здания магазина, которое началось в 2015 году на улице Ромашковая в деревне Капустино Раменского муниципального округа, завершил новый собственник. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Строительные работы, стартовавшие десять лет назад, были приостановлены на стадии фундамента. Затем объект долгое время стоял недостроенным.

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Ситуация сдвинулась с мёртвой точки при смене собственника, которая произошла в 2023 году.





«Новый собственник принял решение достроить магазин. В июле этого года работы были завершены. В настоящее время одноэтажное здание общей площадь около полутора тысяч квадратных метров готовится к вводу в эксплуатацию», — говорится в сообщении.