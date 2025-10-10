Регоператор Сергиево-Посадского кластера провёл встречи с жителями
Сотрудники регоператора Сергиево-Посадского кластера продолжают выезжать в муниципалитеты Подмосковья, чтобы напрямую общаться с жителями и решать вопросы в сфере коммунального хозяйства. Очередные встречи прошли в Сергиевом Посаде и Мытищах, рассказали в Минчистоты Московской области.
В диалоге приняли участие представители Минчистоты Московской области, местных администраций, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Каждый житель мог задать вопрос или поделиться предложениями по улучшению работы коммунальных служб.
По итогам встреч специалисты скорректировали график вывоза мусора, заменили старые контейнеры и провели санитарную обработку баков.
Такие мероприятия помогают сделать работу коммунальной системы прозрачнее и комфортнее для жителей региона.
