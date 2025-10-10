Регоператор Сергиево-Посадского кластера провёл встречи с жителями

10 октября 2025, 19:24

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сотрудники регоператора Сергиево-Посадского кластера продолжают выезжать в муниципалитеты Подмосковья, чтобы напрямую общаться с жителями и решать вопросы в сфере коммунального хозяйства. Очередные встречи прошли в Сергиевом Посаде и Мытищах, рассказали в Минчистоты Московской области.