Регоператор Сергиево-Посадского кластера провёл встречи с жителями

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сотрудники регоператора Сергиево-Посадского кластера продолжают выезжать в муниципалитеты Подмосковья, чтобы напрямую общаться с жителями и решать вопросы в сфере коммунального хозяйства. Очередные встречи прошли в Сергиевом Посаде и Мытищах, рассказали в Минчистоты Московской области.



В диалоге приняли участие представители Минчистоты Московской области, местных администраций, управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Каждый житель мог задать вопрос или поделиться предложениями по улучшению работы коммунальных служб.

​Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
По итогам встреч специалисты скорректировали график вывоза мусора, заменили старые контейнеры и провели санитарную обработку баков.

Такие мероприятия помогают сделать работу коммунальной системы прозрачнее и комфортнее для жителей региона.
Ирина Паршина

