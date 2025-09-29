Достижения.рф

Регоператор вывез более 220 тыс. м³ отходов в Сергиево-Посадском кластере

оригинал Фото: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

За неделю специалисты Сергиево-Посадского регионального оператора вывезли с обслуживаемых территорий более 220 тыс. м³ отходов. Специалисты ликвидировали более 8 тыс. м³ несанкционированных навалов и убрали свыше 40 тыс. м³ крупногабаритного мусора, сообщили в Минчистоты Московской области.



Работы прошли во всех городских округах кластера:

  • Мытищи — 39 490 м³;
  • Химки — 32 340 м³;
  • Дмитровский — 30 975 м³;
  • Пушкинский — 26 756 м³;
  • Сергиево-Посадский — 25 908 м³;
  • Королёв — 21 799 м³;
  • Долгопрудный — 12 475 м³;
  • Лобня — 11 112 м³;
  • Дубна — 7 308 м³;
  • Талдомский — 6 630 м³;
  • Ивантеевка — 7 735 м³.
Своевременный вывоз отходов с контейнерных площадок помогает поддерживать чистоту и порядок, улучшает санитарное состояние территорий и повышает комфорт жителей.

Жители Сергиево-Посадского кластера могут обратиться по вопросам услуги «Обращение с ТКО» напрямую в контакт-центр регоператора по телефону: +7 (495) 568-06-22.
Ирина Паршина

