Регоператор вывез более 220 тыс. м³ отходов в Сергиево-Посадском кластере
За неделю специалисты Сергиево-Посадского регионального оператора вывезли с обслуживаемых территорий более 220 тыс. м³ отходов. Специалисты ликвидировали более 8 тыс. м³ несанкционированных навалов и убрали свыше 40 тыс. м³ крупногабаритного мусора, сообщили в Минчистоты Московской области.
Работы прошли во всех городских округах кластера:
- Мытищи — 39 490 м³;
- Химки — 32 340 м³;
- Дмитровский — 30 975 м³;
- Пушкинский — 26 756 м³;
- Сергиево-Посадский — 25 908 м³;
- Королёв — 21 799 м³;
- Долгопрудный — 12 475 м³;
- Лобня — 11 112 м³;
- Дубна — 7 308 м³;
- Талдомский — 6 630 м³;
- Ивантеевка — 7 735 м³.
Жители Сергиево-Посадского кластера могут обратиться по вопросам услуги «Обращение с ТКО» напрямую в контакт-центр регоператора по телефону: +7 (495) 568-06-22.