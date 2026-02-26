Регоператор вывез более 230 тысяч кубометров отходов за неделю

26 февраля 2026, 17:12

Видео: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Сергиево-Посадский региональный оператор за минувшую неделю обеспечил вывоз свыше 230 тысяч кубических метров отходов с территорий 11 муниципалитетов Подмосковья, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.







Наибольшие объёмы пришлись на городские округа Мытищи (более 38 тыс. м³), Химки (свыше 34 тыс. м³) и Дмитровский (более 23 тыс. м³). В Пушкинском округе, включая Ивантеевку, вывезено около 19 тыс. м³, в Сергиево-Посадском и Королёве — более 19 тыс. и 18 тыс. м³ соответственно.



Также специалисты ликвидировали свыше 1,2 тысячи кубометров несанкционированных свалок и порядка 40 тысяч кубометров крупногабаритных отходов.



В зону обслуживания регоператора входят Дмитров, Долгопрудный, Дубна, Королёв, Лобня, Мытищи, Пушкино, Сергиев Посад, Талдом и Химки. Своевременный вывоз отходов — важное условие экологической безопасности и чистоты в населённых пунктах.