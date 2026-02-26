В Клину начался ремонт главного корпуса детского лагеря «Горизонт»

26 февраля 2026, 17:01

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

В главном корпусе муниципального оздоровительного лагеря «Горизонт», расположенном в селе Спас-Заулок городского округа Клин, стартовали ремонтные работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В ходе работ в здании обновят общественные места — коридоры и комнаты, где юные гости лагеря проводят больше всего времени.





«Если раньше коридоры были просто местом, где дети ждали начала занятий, то после модернизации они станут полноценными пространствами для игр и отдыха. Новый интерьер будет красочным, чтобы настроение улучшалось от одного его вида», — поделился планами на ремонт директор «Горизонта» Дмитрий Горячев.