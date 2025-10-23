Регоператор Воскресенского кластера отправил на переработку 273 кг вторсырья

23 октября 2025, 13:11

Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

273 килограмма вторсырья, собранного в ходе экологических акций, отправил на переработку региональный оператор по обращению с отходами Воскресенского кластера Московской области. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





В Воскресенский кластер входят округа Шатура, Люберцы, Егорьевск, Жуковский, Воскресенск, Бронницы и Раменский. Их жители сдали на переработку 114 килограммов пластика, 104 кг макулатуры, 37 кг металла и 18 кг упаковок тетрапак.





«Вторсырьё заберут предприятия-переработчики со всей страны. Эти материалы получат вторую жизнь, став новым продуктом», — говорится в сообщении.