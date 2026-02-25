Регпортал госуслуг принял тысячу заявок на компенсацию за домашний телефон

25 февраля 2026, 13:30

оригинал Фото: istockphoto / rarrarorro

Жители Подмосковья с начала года подали около тысячи электронных заявлений на получение ежемесячной компенсации по оплате за стационарный телефон. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» – «Другое».

«Ежемесячную компенсацию могут получить ветераны труда или военной службы, достигшие пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также жители без группы инвалидности, награждённые медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – пояснили в ведомстве.