Регпортал госуслуг принял тысячу заявок на компенсацию за домашний телефон
Жители Подмосковья с начала года подали около тысячи электронных заявлений на получение ежемесячной компенсации по оплате за стационарный телефон. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга «Ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате услуг местных телефонных соединений» доступна на региональном портале госуслуг в разделе «Поддержка» – «Другое».
«Ежемесячную компенсацию могут получить ветераны труда или военной службы, достигшие пенсионного возраста, ветераны труда предпенсионного возраста, а также жители без группы инвалидности, награждённые медалью «За оборону Москвы» и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», – пояснили в ведомстве.Для подачи заявления нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму. Заявитель должен быть зарегистрирован по месту жительства в Подмосковье, иметь договор на предоставление абонентского номера, а также быть собственником жилого помещения, где установлен телефон.