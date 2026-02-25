Жители Подмосковья 9 100 раз подали обращение в БТИ с начала 2026 года

25 февраля 2026, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области

С начала 2026 года операторы колл-центра БТИ Московской области приняли и отработали 9 100 звонков. Специалисты консультируют жителей и представителей бизнеса по вопросам, связанным с объектами недвижимости. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений региона.





Сотрудники центра разъясняют порядок проведения технической инвентаризации, кадастровых и геодезических работ, помогают понять процесс подготовки проектной документации и оценки стоимости объектов.

«Задача колл-центра БТИ — оперативные консультации и помощь клиентам в получении разъяснений относительно процедур оформления объектов недвижимости и получения услуг учреждения. Количество обращений демонстрирует высокий уровень доверия населения к БТИ и подтверждает необходимость развития современных каналов коммуникации между государством и гражданами», — отмечает министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.