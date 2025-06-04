Регпортал Подмосковья принял 1,5 тыс. заявлений на выплату для покупки протезов
На портале госуслуг Подмосковья с начала года подано порядка 1,5 тыс. заявлений для получения выплаты на покупку протезно-ортопедических и слуховых изделий. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Услуга доступна на портале в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.
«Выплату на приобретение протезно-ортопедических изделий предоставляют лицам без инвалидности с доходом семьи ниже трёхкратной величины прожиточного минимума. Выплату на приобретение слуховых аппаратов могут получить лица без инвалидности без учёта доходов. При этом право на получение выплаты подтверждается медицинской справкой, выданной поликлиникой региона», – уточнили в пресс-службе.Заявление рассмотрят в течение семи рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет заявителя на региональном портале.
В ведомстве добавили, что жители Московской области могут получать онлайн по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, достижение технологического суверенитета и лидерства.