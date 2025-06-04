​Регпортал Подмосковья принял 1,5 тыс. заявлений на выплату для покупки протезов

04 июня 2025, 10:42

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На портале госуслуг Подмосковья с начала года подано порядка 1,5 тыс. заявлений для получения выплаты на покупку протезно-ортопедических и слуховых изделий. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Услуга доступна на портале в разделе «Соцподдержка» – «Соцпомощь». Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

«Выплату на приобретение протезно-ортопедических изделий предоставляют лицам без инвалидности с доходом семьи ниже трёхкратной величины прожиточного минимума. Выплату на приобретение слуховых аппаратов могут получить лица без инвалидности без учёта доходов. При этом право на получение выплаты подтверждается медицинской справкой, выданной поликлиникой региона», – уточнили в пресс-службе.