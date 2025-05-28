Робот Женя принял свыше 75 тыс. звонков от жителей Подмосковья с начала года

В Подмосковье продолжает работать голосовой помощник «Женя», который круглосуточно консультирует жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С начала 2025 года он принял свыше 75 тысяч звонков, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Робот «Женя» доступен по номеру 122, добавочный 4. Он способен направить обращения в Единую диспетчерскую службу, соединить с оператором при необходимости, предоставить информацию о плановых и аварийных отключениях, сроках их устранения, а также рассказать о работе управляющих компаний, начислениях, счетчиках и других коммунальных вопросах. Кроме того, голосовой помощник может перезвонить жителю, чтобы уточнить, решена ли проблема, а также назвать график отключения горячей воды по конкретному адресу.
Голосовой сервис был запущен в ноябре 2023 года. С момента запуска он уже обработал более 276 тысяч обращений, помог создать свыше 127 тысяч заявок в ЕДС и выполнил около 216 тысяч обратных звонков.
В Мингосуправления отметили, что цифровой помощник стал важным инструментом оперативной связи между жителями и коммунальными службами региона.