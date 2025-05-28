Робот Женя принял свыше 75 тыс. звонков от жителей Подмосковья с начала года

28 мая 2025, 10:12

оригинал Фото: istockphoto / KamiPhotos

В Подмосковье продолжает работать голосовой помощник «Женя», который круглосуточно консультирует жителей по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. С начала 2025 года он принял свыше 75 тысяч звонков, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.