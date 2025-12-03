Регпортал Подмосковья принял 3700 заявлений на компенсацию отдыха приёмной семьи
Электронной услугой «Назначение денежных средств на организацию отдыха приёмной семьи» на портале госуслуг Подмосковья с начала года воспользовались 3700 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
В регионе семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут раз в год получить компенсацию или материальную помощь на отдых детей, включая родных.
Услуга доступна на портале в разделе «Семья» – «Опека и попечительство». Её предоставляют в течение пяти рабочих дней.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, в том числе об оплате путёвок.
При совместной подаче заявления согласие супруга можно получить онлайн через его личный кабинет на портале. Как подчеркнули в ведомстве, оплата должна быть произведена со счёта приёмного родителя.
Читайте также: