Регпортал Подмосковья принял 3700 заявлений на компенсацию отдыха приёмной семьи

03 декабря 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Электронной услугой «Назначение денежных средств на организацию отдыха приёмной семьи» на портале госуслуг Подмосковья с начала года воспользовались 3700 раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.