Регпортал принял 80 тыс. заявлений на подтверждение статуса нуждающегося в социальном обслуживании

03 сентября 2025, 11:10

Регпортал принял 80 тыс. заявлений на статус нуждающегося в соцобслуживании

оригинал Фото: медиасток.рф

На портале госуслуг Московской области с начала года подано свыше 80 тыс. онлайн-заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.







«Такой статус присваивается гражданину для дальнейшего предоставления ему социальных услуг. Бесплатные соцуслуги могут получить жители Московской области, например, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, имеющие в семье ребёнка с трудностями в социальной адаптации», – рассказали в пресс-службе.