Регпортал принял 80 тыс. заявлений на подтверждение статуса нуждающегося в социальном обслуживании
Регпортал принял 80 тыс. заявлений на статус нуждающегося в соцобслуживании
На портале госуслуг Московской области с начала года подано свыше 80 тыс. онлайн-заявлений для подтверждения статуса нуждающегося в социальном обслуживании. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.
«Такой статус присваивается гражданину для дальнейшего предоставления ему социальных услуг. Бесплатные соцуслуги могут получить жители Московской области, например, утратившие способность к самообслуживанию и самостоятельному передвижению, имеющие в семье ребёнка с трудностями в социальной адаптации», – рассказали в пресс-службе.Услуга «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Доступная среда». Чтобы получить её, нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.
В заявлении надо указать способ получения социальных услуг на дому – в стационарной или полустационарной форме. Услугу предоставляют бесплатно в течение пяти рабочих дней.