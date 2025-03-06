Реконструкция моста через канал им. Москвы в Дмитрове начнётся во II квартале

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Мост через канал им. Москвы начнут реконструировать в подмосковном Дмитрове во втором квартале текущего года, в настоящее время ведётся поиск подрядчика на проведение строительно-монтажных работ, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В рамках реконструкции взамен старого будет построен новый Рогачёвский мост, а также демонтирован старый и построен новый путепровод через железную дорогу Савёловского направления», — сказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.
Фото: пресс-служба МТДИ МО
Всего будет реконструирован участок общей протяжённостью 3,3 км. Завершить реконструкцию должны в четвёртом квартале 2027 года.
В результате у водителей появится удобный выезд на Дмитровское шоссе как в сторону столицы, так и в сторону области, а также улучшится транспортная ситуация в восточной и западной частях Дмитрова.
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Лев Каштанов