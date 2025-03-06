В Подмосковье зафиксирован рост числа ДТП с погибшими и ранеными

Фото: пресс-служба МТДИ МО
За первые два месяца с начала года в Московской области произошло 444 ДТП с погибшими и ранеными, что на три процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«На 3% увеличилось число ДТП с убитыми и ранеными. Выросло и число погибших: в январе-феврале этого года жертвами дорожных аварий стали 99 человек, что на 68% больше, чем за тот же период в 2024 году. При этом около половины погибших участников дорожного движения — пешеходы», — говорится в сообщении.При этом число раненых в ДТП несколько снизилось: травмы разной степени тяжести получили 483 человека, что на четыре процента меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
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Лев Каштанов