В семи округах Подмосковья отремонтировали остановочные павильоны

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Павильоны остановок общественного транспорта, расположенные на региональных дорогах в семи округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы провели, в частности, на остановочных павильонах на Большой Серпуховской улице в Подольске, на Вертлинской улице в Солнечногорске, на улице Серова в богородской деревне Боровково, на улице Ленина в рабочем посёлке Правдинский в Пушкинском округе и на Центральной улице в коломенской деревне Мостищи», — говорится в сообщении.Кроме того, автобусные остановки отремонтировали на дорогах в серпуховской деревне Скрылья и деревне Сырьево городского округа Домодедово.
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