В Серпухове благоустроят парк «Питомник»

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Территорию парка «Питомник» планируется благоустроить в Серпухове в текущем году, подряд на проведение работ выставлен на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести озеленение, установить наружное освещение и систему видеонаблюдения, малые архитектурные формы и пр. Благоустройство будет финансироваться из бюджетов Московской области и округа Серпухов», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 445 миллионов 684 тысячи 156 рублей 54 копейки. Заявки принимаются до 14 февраля.
Ранее сообщалось, что благоустройство Томилинского лесопарка в Люберцах будет завершено в 2025 году.
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Лев Каштанов