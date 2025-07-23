Реконструкция подольского парка «Дубрава» вышла на финишную прямую

23 июля 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

В парке «Дубрава» в Подольске проводят реконструкцию, на сегодняшний день работы выполнены на 80%. Ход обновления парка проверил глава городского округа Григорий Артамонов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Григорий Артамонов отметил, что реконструкция идёт с опережением графика, и уже к сентябрю новое общественное пространство могут открыть для посетителей.





«Находимся на финишной прямой. Доделываем спортивные и детские площадки, зону аттракционов, сцену, наружное освещение. Занимаемся установкой малых архитектурных форм. Продолжаем также реабилитацию водоёма, в том числе укрепляем береговую линию», — сказал глава округа.