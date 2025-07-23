В подмосковных домах за месяц отремонтировали 45 систем пожарной сигнализации

23 июля 2025, 14:02

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В течение июня ответственные службы сделали ремонт 45 систем пожарных сигнализаций и пожаротушения в многоквартирных домах Подмосковья. Их ремонтировали по заявкам жителей, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.







«Специалисты под контролем инспекторов министерства проверили все системы и привели в рабочее состояние. Исправное оборудование позволит своевременно реагировать на чрезвычайные ситуации и минимизировать риски возникновения пожаров», – рассказали в пресс-службе.