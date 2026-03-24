На предварительное голосование в Подмосковье зарегистрировали 260 единороссов

24 марта 2026, 19:25

Фото: аппарат фракции «Единая Россия» в Мособлдуме

За две недели с момента старта регистрации на предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье зарегистрировались порядка 260 кандидатов. Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.





С помощью этой процедуры на основании мнения жителей региона партия формирует списки кандидатов на осенние выборы участниками.

«В числе зарегистрированных – 15 военнослужащих и ветеранов СВО. Примерно четверть от общего числа участников – молодёжь до 35 лет. Это люди разных возрастов и профессий. Многие впервые пробуют силы в политике. Лишь треть кандидатов – действующие депутаты «Единой России» разного уровня», – рассказали в региональном оргкомитете предварительного голосования.

