На предварительное голосование в Подмосковье зарегистрировали 260 единороссов
За две недели с момента старта регистрации на предварительное голосование «Единой России» в Подмосковье зарегистрировались порядка 260 кандидатов. Об этом сообщили в аппарате фракции партии в Мособлдуме.
С помощью этой процедуры на основании мнения жителей региона партия формирует списки кандидатов на осенние выборы участниками.
«В числе зарегистрированных – 15 военнослужащих и ветеранов СВО. Примерно четверть от общего числа участников – молодёжь до 35 лет. Это люди разных возрастов и профессий. Многие впервые пробуют силы в политике. Лишь треть кандидатов – действующие депутаты «Единой России» разного уровня», – рассказали в региональном оргкомитете предварительного голосования.24 марта, документы на участие в процедуре подал глава городского округа Щёлково, секретарь местного отделения партии Андрей Булгаков. Он планирует избираться в Госдуму.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина тоже подала документы для участия в предварительном голосовании.
Среди участников предварительного голосования «Единой России» – член Общественной палаты Московской области, председатель Ассоциации родителей детей-инвалидов региона Инна Орлова. Она планирует избираться в Мособлдуму.
В Московской области в сентябре пройдут избирательные кампании в Госдуму, Мособлдуму и некоторые муниципальные советы. Жители будут выбирать тех, кто представит партию на осенних выборах.
«Единая Россия» – единственная в стране политическая партия, которая проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путём открытого всенародного голосования и даёт право сформировать список кандидатов самим избирателям.
С 2009 года участие в процедуре – обязательная норма для всех кандидатов. В этом году предварительные выборы пройдут в электронном виде с 25 по 31 мая. Регистрация избирателей будет доступна на портале госуслуг.