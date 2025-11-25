В «Южной Битце» ввели в эксплуатацию новый дом на 794 квартиры

25 ноября 2025, 09:51

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В микрорайоне «Южная Битца» построили и ввели в эксплуатацию новый корпус № 10. Министерство жилищной политики Подмосковья выдало ГК ФСК (бренд «1-й ДСК») разрешение на ввод дома в Ленинском городском округе.







Общая площадь здания — 64 700 м², в нём расположили 794 квартиры. Дом расположен по адресу: Ленинский городской округ, улица Ботаническая, дом 10. Строительство начали в октябре 2023 года. Корпус возводили по индустриальной технологии домостроения. Уже к декабрю 2024 года подрядчик смонтировал все железобетонные конструкции и подал теплоснабжение. Затем команда перешла к отделке помещений и благоустройству территории.



На первых этажах разместили коммерческие помещения площадью 1 467,2 м². Подземная парковка рассчитана на 288 машин. Для жителей также предусмотрели кладовые. Дом получил высший класс энергоэффективности.



С вводом корпуса № 10 строительство проекта «Южная Битца» выходит на финальную стадию. Сейчас в микрорайоне уже работают 11/12 запланированных жилых домов, школа на 1550 мест, поликлиника и три детских сада. Завершают строительство ещё одной школы на 1150 учеников и нескольких участков улично-дорожной сети. Завершить проект планируют в 2028 году.



Застройщики в Подмосковье — ПИК, «Самолет», «Гранель», ГК ФСК и другие — создают всю необходимую социнфраструктуру в новых жилых кварталах в рамках комплексного развития территорий. Они реализуют её за счёт внебюджетных средств.

