В Люберцах продолжают строительство нового образовательного комплекса
В посёлке Октябрьский городского округа Люберцы продолжают строить новый воспитательно-образовательный комплекс. Он появится на улице Гоголя, рядом с домом 8. Здесь построят школу на 1 500 мест и детский сад для 200 малышей. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В комплексе построят современные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, столовую с пищеблоком, медблок и библиотечно-информационный центр. В детском саду оборудуют игровые зоны, спальни и обеденные комнаты. На территории разместят спортивные и игровые площадки.
«Мы продолжаем осуществлять задачи, поставленные Губернатором Московской области Андреем Воробьевым, по строительству образовательных учреждений. Одно из них строим в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. В настоящее время на объекте работают 70 специалистов, задействовано 5 единиц строительной техники», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.Ход строительства контролирует Глава округа Владимир Волков. Он посетил площадку и рассказал о текущем этапе работ.
«Сейчас ведутся работы по устройству третьего этажа. Завершение бетонных работ запланировано на февраль следующего года», — сообщил Владимир Волков.
Объект возводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по нацпроекту «Молодежь и дети». Открыть комплекс планируют 1 сентября 2027 года.