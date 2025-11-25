В Люберцах продолжают строительство нового образовательного комплекса

25 ноября 2025, 11:03

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В посёлке Октябрьский городского округа Люберцы продолжают строить новый воспитательно-образовательный комплекс. Он появится на улице Гоголя, рядом с домом 8. Здесь построят школу на 1 500 мест и детский сад для 200 малышей. Об этом сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.





В комплексе построят современные классы, мастерские, актовый и спортивные залы, столовую с пищеблоком, медблок и библиотечно-информационный центр. В детском саду оборудуют игровые зоны, спальни и обеденные комнаты. На территории разместят спортивные и игровые площадки.



​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



«Мы продолжаем осуществлять задачи, поставленные Губернатором Московской области Андреем Воробьевым, по строительству образовательных учреждений. Одно из них строим в поселке Октябрьский городского округа Люберцы. В настоящее время на объекте работают 70 специалистов, задействовано 5 единиц строительной техники», — отметил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области



«Сейчас ведутся работы по устройству третьего этажа. Завершение бетонных работ запланировано на февраль следующего года», — сообщил Владимир Волков.